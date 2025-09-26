 Planten redden voor sloop van woning: gratis ‘struikroof’ in Zuilen Planten redden voor sloop van woning: gratis ‘struikroof’ in Zuilen
Afbeelding: Stichting Struikroven
Meerdere woningen aan de Van Heukelomlaan, Berlagestraat en Burgemeester Norbruislaan in Zuilen worden binnenkort gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. Tijdens de sloop verdwijnen normaal gesproken veel planten, struiken en tuinmaterialen. Om dit tegen te gaan, wordt zaterdag 27 september een bijzondere actie georganiseerd. 

De woningen aan de Van Heukelomlaan en omgeving zijn al zo’n zestig jaar oud en aan vervanging toe. Deze oude woongebouwen verdwijnen binnenkort en worden vervangen door nieuwbouw. Bij het slopen van woningen gaan normaliter veel planten, struiken en tuinmaterialen, zoals schuttingen en tegels, verloren. Om dit te voorkomen hebben bouwbedrijf Heijmans en Woonin contact opgenomen met Stichting Struikroven, die zich inzet voor het redden van groen tijdens sloop of renovatie. Samen met de stichting wordt aanstaande zaterdag 27 september een zogenaamde ‘struikroofactie’ georganiseerd.

Gratis

De actie houdt in dat bewoners gratis planten, struiken, bomen en zelfs tuinmaterialen mee mogen nemen uit de tuinen van de woongebouwen die binnenkort worden gesloopt. Er staan onder meer rozenstruiken, hortensia’s, vlinderstruiken en enkele fruitbomen.

Deelname aan de struikroofactie is gratis. Deelnemers verzamelen om 10.00 uur op de hoek van Lelimanstraat 55.

