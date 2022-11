Plastic statiegeldflessen inleveren kan vanaf dinsdag op Utrecht Centraal

Je drinkt in de trein een colaatje en loopt vervolgens de hele dag met het lege plastic flesje in je tas. Dat is vanaf dinsdag 8 november in Utrecht verleden tijd. Vanaf dan kunnen reizigers hun lege plastic statiegeldflesjes namelijk inleveren op Utrecht Centraal. Utrecht Centraal krijgt in totaal vier automaten waar reizigers hun flesjes kunnen inleveren. Het statiegeld, 15 cent voor een klein flesje en 25 cent voor een grote fles, kan via een Tikkie worden geïnd. Naast Utrecht Centraal, krijgen ook de centraal stations van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven inleverautomaten. De NS wil met de statiegeldautomaten bijdragen aan de landelijke doelstelling om 90 procent van de PET-flessen in te zamelen en opnieuw te gebruiken. Dagelijks worden op Utrecht Centraal zo’n 11.000 flesjes weggegooid. De NS hoopt dat deze flesjes met de komst van de inlevermachines opnieuw gebruikt kunnen worden. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

