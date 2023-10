Plek van dodelijk ongeval Biltse Rading in Utrecht wordt 50 kilometer per uur

De maximumsnelheid bij de oversteek op de Biltse Rading in Utrecht, waar eerder dit jaar een dodelijk ongeval plaatsvond, gaat omlaag naar 50 kilometer per uur. Het is een van de maatregelen die de gemeente neemt om de verkeersveiligheid te verbeteren.

In april van dit jaar kwamen een 66-jarige vrouw en een 5-jarig jongetje om het leven toen ze de Biltse Rading overstaken. Vanuit omwonenden werden zorgen geuit over de verkeersveiligheid en ook de gemeente liet weten dat de situatie ter plekke al langer de aandacht had.

De afgelopen maanden heeft de gemeente onderzocht of het ongeluk aanleiding was om versneld permanente maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat blijkt nu het geval. De maatregelen worden stapsgewijs ingevoerd.

De eerste maatregelen werden al direct na het ongeval ingevoerd. Er werden tekstkarren geplaatst en er kwamen borden langs de autoweg te staan. De afgelopen maanden zijn deze maatregelen afgebouwd, maar er staan nog een aantal rood-witte palen en hekken. Die blijven staan tot de volgende maatregelen worden ingevoerd.

Eind dit jaar worden de stoplichten boven de weg geplaatst, die staan er nu nog naast. Tegelijkertijd wordt de maximumsnelheid ter plekke verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Herinrichting

In de laatste fase wil de gemeente een maximale snelheid van 50 kilometer per uur over de hele Biltse Rading invoeren, maar de huidige inrichting met twee rijbanen past daar niet goed bij. Daarom wordt er de komende maanden een ontwerp gemaakt met mogelijke maatregelen. Het is nog onduidelijk of deze laatste maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden, omdat deze plannen overeen moeten stemmen met de inrichting van omliggende wegen als de Kardinaal de Jongweg.