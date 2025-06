Plek van nieuwe brug bij Wolvenplein in Utrecht bekend, bewoners mogen binnenkort hun mening geven

De gemeente Utrecht heeft een eerste voorlopig ontwerp laten maken voor de voetgangersbrug tussen de Wittevrouwensingel en het Wolvenplein. Daarom zijn bewoners woensdagavond 2 juli bij de oude gevangenis op het Wolvenplein welkom voor vragen en uitleg. Zij mogen ook online meedenken.

De brug gaat het Wolvenplein met de overkant van de singel verbinden en zorgt voor een nieuwe wandelroute tussen parkeergarage De Grifthoek, het Wolvenplein en de binnenstad. Wie straks het terrein op loopt, ziet de brug links over het water liggen richting de Wittevrouwensingel, ter hoogte van het Hooghiemstraplein. Begin dit jaar werd bekend dat de brug er eindelijk zou komen, nadat het jarenlang enkel een idee bleef.

De brug maakt deel uit van de herontwikkeling van het voormalige gevangenisterrein. Als de verbinding er ligt, kunnen volgens de gemeente de huidige parkeerplaatsen verdwijnen. De gemeente wil het voorterrein namelijk vergroenen en opnemen in het Singelpark.

Eisen voor de brug

De gemeenteraad heeft eerder voorwaarden gesteld aan het ontwerp: de brug moet eenvoudig zijn, goed passen bij de buurt en is bedoeld voor voetgangers. Op basis hiervan heeft de gemeente een architectenbureau ingeschakeld om een ontwerp te maken.

Ruimte voor vragen en meedenken

Op woensdag 2 juli kunnen bewoners het voorlopige ontwerp bekijken bij de oude gevangenis op het Wolvenplein. Ook kunnen zij zien waar de brug precies gaat komen. Gemeentemedewerkers zijn van 19.00 tot 20.30 uur aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Ook online kunnen bewoners reageren via denkmee.utrecht.nl. Daar staat informatie én een korte vragenlijst over de eerste, voorlopige tekening. Invullen duurt ongeveer vijf minuten en kan tot en met 31 juli 2025.

Definitief ontwerp

De gemeente zegt de reacties ‘waar dat kan’ te verwerken in het ontwerp van de brug. Daarbij wordt ook gekeken of suggesties technisch haalbaar zijn. De verwachting is dat het definitieve ontwerp in het derde of vierde kwartaal van 2025 wordt gepresenteerd.

Voor vragen of opmerkingen kunnen belangstellenden contact opnemen via wolvenplein@utrecht.nl.