Podcast Oud-Utrecht: Janneke Kornet over Moes langs de Kromme Rijn

Vanuit Landhuis Oud Amelisweerd een gesprek met beeldend kunstenaar janneke Kornet. Zij laat zich voor haar locatiegebonden kunst inspireren door de geschiedenis. Haar nieuwste project ‘Moes langs de Kromme Rijn’ gaat over de land- en tuinbouwcultuur van de 17e en 18e eeuw en de bereiding van plantaardig voedsel.

De podcast komt vanuit de keuken van landhuis Oud Amelisweerd, waar haar werk te zien is en waar ze ook proeverijen houdt met ingrediënten uit de moestuin van het landgoed.