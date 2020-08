Podcast Oud-Utrecht: Sigrid Vegter over De Utrecht

In de nieuwste podcast van Oud-Utrecht spreekt Arjan den Boer met kunsthistoricus Sigrid Vegter. Zij is conservator van de Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR Nederland. Ze vertelt over de 300-jarige historie van verzekeringsgroep a.s.r. met levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht als illustere voorganger.

Met een rondleiding over de jubileumexpositie ‘a.s.r. doet het, al 300 jaar’ in het hoofdkantoor aan de Archimedeslaan langs objecten uit de rijke bedrijfscollectie, zoals beelden en affiches. Ook te zien is de bibliotheekkast uit het legendarische kantoorgebouw dat in 1974 is afgebroken. Dat was zeker niet het enige gebouw van De Utrecht, ook in andere steden verrezen prestigieuze kantoren. Gebouwen golden als ‘het eenige reclamemiddel, dat geld opbrengt, in plaats van geld te kosten’.

Voor meer informatie over de tentoonstelling ‘a.s.r. doet het, al 300 jaar’, die vanaf half september weer te bezoeken zal zijn aan de Archimedeslaan: www.asrnederland.nl