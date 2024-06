Podcast Oud-Utrecht: Wim van Scharenburg over Museum van Zuilen Wim van Scharenburg (foto Ton van den Berg)

Oprichter Wim van Scharenburg vertelt over het ontstaan van het Museum van Zuilen. De toenmalige gemeente Zuilen ging in 1954 op in Utrecht. Vanwege de fabrieken Werkspoor en Demka werd er vanaf 1915 veel gebouwd. De huidige tentoonstelling Etalage naar het Verleden gaat over de vele winkels die Zuilen had. In het najaar volgt een expositie over woningbouw: Bouwen voor de buurt.