Podcastwandeling in Overvecht over nieuwkomers en hun eerste jaren in Nederland

In de vierdelige podcastserie ‘Mijn reis naar hier’ vertellen Hatim, Betty, Prince en Raihana over hoe zij als pubers vanuit Irak, Cuba, Ghana en Afghanistan naar Nederland kwamen. Een paar jaar geleden zaten ze alle vier op taalschool Ithaka ISK in Overvecht. De podcasts zijn voor het eerst te beluisteren op zondag 11 april. Die dag wordt er ook een wandeling georganiseerd door de wijk.

Terwijl je naar de podcasts luistert, wandel je op de plek waar Hatim, Betty, Prince en Raihana ook rondliepen. In verschillende afleveringen blikken de jongvolwassenen terug op hun eerste jaren in Nederland. De wandeling start tussen 14.00 uur en 17.00 uur bij ZIMIHC Theater Stefanus.

De vier jongeren zaten in een internationale schakelklas op de taalschool in Overvecht. En daar waren ze blij mee. “Als ik gelijk op een Nederlandse school zou zitten, dan zou de shock nog groter zijn”, zegt Betty. “In die leeftijd ontwikkel je jouw identiteit. Je kan jezelf verliezen in de aanpassing aan een andere cultuur.”

‘Wakker geworden’

In een andere aflevering vertelt Hatim onder meer over de vrijheid die je hier in Nederland krijgt. “Of je wat kan bereiken, dat ligt in jouw eigen handen”, zegt hij. “In het eerste anderhalf jaar op school heb ik bijna niks gedaan. Maar in het laatste half jaar wel. Toen ben ik wakker geworden.”

De podcastserie, een productie van Common Frames en gemaakt door Sanne Sprenger, bestaat uit vier afleveringen van ongeveer vijftien minuten. Vanaf 11 april zijn ze gratis te luisteren via onder meer Spotify, Apple Podcast de site van de producent.

Aanmelden voor de wandeling kan door een mailtje te sturen naar [email protected]