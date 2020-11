Poederbrief bezorgd bij pand aan Hudsondreef in Utrecht

Bij een pand aan de Hudsondreef in Utrecht is dinsdag een poederbrief bezorgd. De brief is door de politie veiliggesteld. Volgens de politie raakte niemand gewond.

Eerder vandaag werden ook in andere Nederlandse steden poederbrieven bezorgd. In Amsterdam was het op vier verschillende plaatsen raak, maar ook in Rotterdam, Amersfoort en Best ontvingen bedrijven soortgelijke brieven.

De poederbrieven in Amsterdam werden bezorgd bij hotels en bij een pand waar onder meer redacties van mediabedrijven zitten. In Rotterdam werd ook een poederbrief bezorgd bij een redactie en één bij het Ikazia Ziekenhuis. Ook in Amersfoort ontving een mediaredactie een poederbrief en in het Brabantse Best de drukkerij van een mediabedrijf.

In totaal zijn vandaag acht poederbrieven afgeleverd. De politie onderzoekt of de brieven een verband met elkaar hebben.