Poel bij Veilinghaven in Utrecht wordt uitgebaggerd

De poel bij het Merwedekanaal en de Veilinghaven in de Utrechtse Dichterswijk wordt momenteel uitgegraven. In de loop der jaren hebben lagen van plantenresten en aarde ervoor gezorgd dat het watertje steeds ondieper is geworden, waardoor de poel minder aantrekkelijk is voor planten en dieren.

Door de ophoping van de bagger is het watertje nu zó ondiep geworden dat het in de zomer snel opwarmt en minder zuurstof bevat. “Dat is niet goed voor planten en dieren. Daarom scheppen we de bagger met een graafmachine van de bodem. Zo maken we de poel weer op de juiste diepte”, schrijft de gemeente.

Tekst loopt door onder afbeelding

Amfibieën

Naast het baggeren worden ook de oevers van de poel aangepakt. “We zorgen dat deze geleidelijk overgaan van land in water. Zo maken we meer ruimte voor verschillende planten en dieren. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdieren en -planten.” Zo’n poel is volgens de gemeente een belangrijk leefgebied voor onder meer amfibieën zoals kikkers en salamanders, maar ook voor insecten.

Tijdens het baggeren is de poel afgesloten met hekken. De werkzaamheden duren tot ongeveer 26 september, en de hekken blijven daarna nog zo’n zeven weken staan. “Dat doen we omdat de opgeschepte bagger op de kant blijft liggen. Zo kan de bagger drogen en krijgen diertjes die nog in de bagger zitten de kans om terug het water in te gaan.”

