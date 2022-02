Politici reageren op excuses voor slavernijverleden: ‘Historisch moment’

Verschillende Utrechtse politici hebben gereageerd op het excuses dat de burgemeester woensdagochtend aanbod voor het slavernijverleden van de stad. Sommigen juichen dit gebaar van Dijksma van harte toe, terwijl anderen minder enthousiast zijn.

Vorig jaar presenteerde de gemeente een onderzoek waaruit bleek dat onder meer het stadsbestuur en Utrechtse instanties een rol hebben gespeeld in de slavernij. Woensdagochtend heeft burgemeester Dijksma in de Janskerk excuses aangeboden voor deze rol.

Trots

Mahmut Sungur van DENK zegt ‘trots’ te zijn aan het roer te hebben gestaan van het onderzoek en de excuses die zijn uitgesproken. “Dit is een prachtig moment om de pijn en het leed van nakomelingen van tot slaafgemaakten te verzachten. Wat ons betreft ook een begin van een periode waarin we het slavernijverleden een gezicht kunnen geven in onze stad op een manier die bij Utrecht past.”

Stadsbelang Utrecht kijkt hier echter anders naar. De partij van Cees Bos laat via Twitter het volgende weten: “Utrecht had geen enkele zetel in een compagnie, noch eigendom van enig bedrijf welke zich bezighield met de handel in slaven of het inzetten van slaven op plantages.”

Historisch moment

Rick van der Zweth, lijsttrekker van de PvdA, spreekt van een historisch moment voor de stad. “Burgemeester Sharon Dijksma maakt excuses voor het slavernijverleden. Een groot onrecht waar excuses voor op zijn plaats zijn.” De PvdA zegt verder: “Slavernij is een groot onrecht waar Utrecht een rol in heeft gehad. Daarom is het goed dat we vandaag als stad excuses maken.”

Ook PVV-leider Geert Wilders heeft gereageerd op het nieuws. “Excuses voor deze excuses aanbiedende linkse woke sukkels”, aldus het Tweede Kamerlid. De Utrechtse fractie van de PVV heeft niet gereageerd, maar de partij heeft wel de tweet van Wilders opnieuw gedeeld.

Monument

Melody Deldjou Fard van GroenLinks noemt het slavernijverleden een pijnlijke en confronterende bladzijde uit onze geschiedenis. “De effecten zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. Als Utrechter ben ik trots dat onze stad vandaag haar verantwoordelijkheid neemt en een excuses aanbiedt voor wat er in die tijd is gebeurd en is nagelaten.”

Daarnaast zegt Deldjou Fard trots te zijn dat er in Utrecht een monument komt voor de afschaffing van de slavernij. “Zulke symbolen zijn belangrijk om onze gezamenlijke geschiedenis en de pijn die daar nog altijd door wordt veroorzaakt te erkennen. Hiermee zeggen we tegen elkaar: ik zie je pijn, ik deel je pijn.”

Tot slot reageren D66-lijsttrekker Maarten Koning en Venita Dada-Anthonj, kandidaat-raadslid D66, in de video hieronder op het excuses van de burgemeester.

Vandaag heeft de burgemeester excuses aangeboden voor het Utrechtse aandeel in het Nederlandse slavernijverleden. @MaartenKoning: “Laten we de lessen van het verleden meenemen in het heden, zodat we samen werken aan een betere toekomst.” pic.twitter.com/pHHjRHundr — D66 Utrecht (@D66Utrecht) February 23, 2022

