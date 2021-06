Politie achtervolgt motorrijder die met 120 km/u door Utrecht rijdt

De politie heeft dinsdagavond in Utrecht een motorrijder achtervolgd die met 120 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurde. De motorrijder kon uiteindelijk met behulp van de politiehelikopter worden aangehouden in Bilthoven.

Agenten zagen de motorrijder dinsdagavond rijden op de Nobelstraat. De bestuurder besloot een wheelie te doen terwijl de motoragent achter hem reed. “Niet echt slim dus”, schrijft de politie op Instagram. De motorrijder ging ervandoor toen hij in de gaten kreeg dat de agent achter hem reed.

De politie zette de achtervolging in, waarbij agenten uit meerdere eenheden en de politiehelikopter aansloten. De motorrijder haalde in de bebouwde kom snelheden van 120 kilometer per uur, reed meerdere keren door rood licht en negeerde de gesloten slagbomen bij een spoorwegovergang.

Te gevaarlijk

De achtervolging ging verder over de A27 richting Hilversum, waar de motorrijder boven de 220 kilometer per uur reed. De politie besloot de achtervolging op de grond te staken omdat het te gevaarlijk werd, maar de politiehelikopter hield de motorrijder wel in zicht.

De bestuurder stopte in Bilthoven, omdat hij waarschijnlijk dacht de agenten te hebben afgeschud. Op aanwijzen van de politiehelikopter kon hij vervolgens worden aangehouden. De politie heeft zijn rijbewijs en motor in beslag genomen. De officier gaat zich nog over de zaak buigen.