Politie in Utrecht achtervolgt scooterrijder die met 100 km/u door voetgangersgebied rijdt

De politie Utrecht-Zuid heeft dinsdagavond een scooterrijder achtervolgd die met 100 kilometer per uur door een voetgangersgebied reed. Dat gebeurde nadat de scooterrijder de politieauto passeerde terwijl hij een wheelie deed. Daarop werd de achtervolging ingezet.

Het zorgde vast voor vreemde blikken bij de politieagenten toen een scooterrijder hen passeerde terwijl hij een wheelie deed. Bovendien reed de man enorm hard door een gebied dat is bestemd voor voetgangers. De politie besloot daarop de achtervolging in te zetten, maar in eerste instantie lukte het niet om de bestuurder staande te houden.

Nader onderzoek

Daarom gaan de politieagenten door met hun dienst. Een uur later is het daarentegen wéér raak: de politie ziet dezelfde scooterrijder voorbijkomen. Dit keer lukt het ze wel om de man staande te houden. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen vanwege zijn rijgedrag. De scooter is meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek