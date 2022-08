Politie achtervolgt verkoper van gestolen fiets door straten én wateren van Utrecht

Utrechtse politieagenten hebben op zondag een persoon opgespoord op verdenking van heling van een gestolen fiets. Toen de verdachte de politie in de gaten kreeg, koos hij het hazenpad. Daarop volgde een achtervolging door de straten en wateren van Utrecht.

Een man uit Alkmaar zag dat zijn gestolen fiets in Utrecht te koop werd aangeboden. Hij maakte op zondag een afspraak met de louche verkoper, en lichtte direct de Utrechtse politie in. Voor de politie was er genoeg reden om de verdachte aan te houden voor heling.

De verdachte persoon voelde nattigheid en ging ervandoor. “Ineens zette de verdachte het op een rennen”, schrijft de politie Utrecht Centrum in een Instagrampost. Zij zetten de achtervolging in door de straten van Utrecht, waarop de verdachte een gewaagde keuze maakte.

Boot

“Je verwacht het niet, maar daarna sprong hij op een varende boot met het excuus dat hij achtervolgd werd door een groep jongens. De jongens uit de boot wilden de jongen naar de overkant varen, totdat zij ons zagen rennen”, vervolgt de politie het verhaal.

De jongens in de boot vertrouwden het verhaal van de verdachte niet en maakten daarop rechtsomkeert. De verdachte liet zich niet kennen en sprong daarop het water in, om zwemmend verder te vluchten.

Lift

De jongens schieten de agenten te hulp en geven ze een lift naar de overkant van het water, waar de verdachte persoon op dat moment heen zwemt. “Uiteindelijk hebben wij zo, met ook nog de hulp van een collega in vrije tijd uit Rotterdam, de verdachte aangehouden.”

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en zit nog vast. Het Openbaar Ministerie gaat beslissen hoe de zaak verdergaat. De fiets is inmiddels weer terug bij de rechtmatige eigenaar.