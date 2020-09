Politie arresteert met getrokken wapens verdachte in Utrechtse Domstraat

De politie heeft dinsdagmiddag in de Domstraat met getrokken wapens een verdachte aangehouden. Meerdere politieagenten richtten hun wapen op de verdachte.

De agenten hadden informatie dat de verdachte een vuurwapen bij zich zou hebben. Het is niet duidelijk of dat ook echt het geval was.

Volgens de politie stonden meerdere mensen te dichtbij toen ze bezig waren met de actie. Hen werd duidelijk gemaakt dat ze zo snel mogelijk moesten vertrekken.