Politie betrapt in Utrecht automobilist die voor de tiende keer rijdt zonder rijbewijs

Dat iemand aangehouden wordt voor rijden zonder rijbewijs komt wel vaker voor, maar de politie in Utrecht kreeg nu wel een bijzonder geval in het vizier. In Kanaleneiland werd onlangs een man gearresteerd die voor de tiende keer betrapt werd op rijden terwijl hij geen rijbewijs had.