Politie deelt foto’s van man die kind aanreed bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht

De politie heeft beelden van een beveiligingscamera gedeeld waarop de man te zien is die eind vorig jaar een kind aanreed bij winkelcentrum Overvecht in Utrecht. “Wie is deze verdachte? (Her)kent u hem? Neem dan contact op met de politie.”