Politie doet geen onderzoek meer naar brand CAB-gebouw; oorzaak niet te achterhalen

De oorzaak van de brand in het CAB-gebouw in Utrecht gaat waarschijnlijk niet meer achterhaald worden. Er loopt op dit moment geen actief onderzoek meer naar de brand, laat de politie desgevraagd weten.

Op maandagavond 11 januari brak er rond 20.30 uur brand uit in het monumentale CAB-gebouw aan CAB-Rondom. De bestrijding van het vuur had veel voeten in de aarde. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit, waaronder specialistische teams.

Vanwege de brand en het blussen ontstond er zware rook-, roet- en bluswatervervuiling in de bedrijfshal. Verschillende ondernemingen liepen grote schade op door de brand. Om de hal te reinigen moesten alle tussenwanden en het systeemplafond worden gesloopt.

Oorzaak brand

De brand betekende ook het einde voor Oproer, het Filmcafé en Sportbox op deze locatie. Ook dB’s liep aanzienlijke schade op. Omdat het CAB-gebouw onderdeel is van een grote aanstaande gebiedsontwikkeling, is niet direct begonnen met reparaties aan het beschadigde deel.

Direct na de brand startte de recherche een onderzoek naar de brand, maar op dit moment is er geen actief onderzoek meer. Destijds is het niet gelukt om een oorzaak van de brand te vinden en daarmee is er verder geen vervolg gegeven aan het incident.