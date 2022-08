Politie doet onderzoek na aantreffen zwaargewonde jongen in Overvecht in Utrecht Bron foto: Google Streetview

De politie is een onderzoek gestart na het aantreffen van een zwaargewonde jongen op de Nigerdreef in Overvecht. Een woordvoerder laat weten verder nog weinig informatie te kunnen delen omdat er nog maar weinig duidelijk is.