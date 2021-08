Politie en brandweer kammen Strijkviertelplas uit na vondst kleding en fiets

De politie en brandweer zijn bij de Strijkviertelplas in De Meern een onderzoek gestart nadat maandagavond onder meer een fiets, kleding en een tas werden gevonden. Uit voorzorg wordt de hele plas uitgekamd.

Of er ook daadwerkelijk iemand in het water ligt, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie zegt dat uit voorzorg in het gebied wordt gezocht om te kijken of de gevonden spullen bij iemand horen die mogelijk in het water ligt.

Het onderzoek is maandagavond gestart. Daar waren onder andere duikers van de brandweer bij en ook is een politiehelikopter ingezet. Dinsdagochtend zijn de hulpdiensten verdergegaan met zoeken.

Er is tot dusver niemand aangetroffen.