Politie en HU gaan samenwerken: ‘Politiemedewerker professionaliseren en student enthousiasmeren’

De Hogeschool Utrecht (HU) en politie Midden-Nederland gaan samenwerken. Doel van de samenwerking is om (aspirant) politiemedewerkers te professionaliseren en HU-studenten te enthousiasmeren voor een carrière bij de politie. De samenwerking wordt maandag vastgelegd in een convenant.

De samenwerking moet er onder meer voor zorgen dat studenten van de HU zich kunnen ontwikkelen binnen de vakgebieden van de politie. Studenten krijgen daarom gastcolleges van mensen uit de politiepraktijk, die gaan over bijvoorbeeld het politiewerk en de organisatie.

Studenten kunnen verder stages lopen en afstudeeropdrachten doen bij verschillende afdelingen van de politie Midden-Nederland. Docenten en onderzoekers van de Hogeschool Utrecht verzorgen op hun beurt bijscholing voor politiemedewerkers en zetten gezamenlijke onderzoeksprojecten op.

Onderzoeksprojecten

Die onderzoeksprojecten moeten een bijdrage gaan leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals ondermijning, cybercriminaliteit, maar ook problemen rondom mensen met verward gedrag en geweld tegen hulpverleners en politieagenten. Verder is het de bedoeling dat onderzoek wordt gedaan naar vraagstukken die binnen de politieorganisatie leven, zoals capaciteitsproblemen.

De politie hoopt dankzij de samenwerking advies te kunnen geven over trends die te zien zijn in het werk van de politie. Een ander doel is om potentiële politiemedewerkers en talenten te werven en studenten te helpen met hun eigen ontwikkeling.

Meer samenwerking

Politiechef Martin Sitalsing laat tot slot weten dat de politie Midden-Nederland de komende jaren meer samenwerkingen tot stand wil brengen. Zo ziet de politie graag dat de allianties met universiteiten, hogescholen en roc’s in Utrecht versterkt worden en op die manier gewerkt wordt aan kennisontwikkeling en innovatie.

“De versterking van de allianties gaat onze eenheid op meerdere manieren helpen in de richting van de politie van overmorgen én de politie voor iedereen”, aldus Sitalsing.