Politie ernstig bezorgd om welzijn vermiste Sam (18) uit Utrecht

De politie is op zoek naar de 18-jarige Sam uit Utrecht. Hij werd afgelopen vrijdag (28 november) voor het laatst gezien op de Heidelberglaan bij het Science Park in Utrecht. De politie maakt zich ernstige zorgen om zijn welzijn en roept iedereen die meer informatie heeft op om zich te melden.

Sam is 185 centimeter lang, heeft zwart (donkerbruin) haar, donkerbruine ogen en een tenger postuur. Ook valt volgens de politie zijn rechtopstaande loopje op.

Op het moment van zijn verdwijning droeg Sam een zwarte jas tot heuplengte, een donkerrode trui met capuchon en een grijze broek (worker). Daarnaast had hij felblauwe sneakers met witte zolen aan, van het merk Hoka.