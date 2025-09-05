Politie geeft gebied Weg tot de Wetenschap vrij na ‘verdachte situatie’, maar ‘houdt situatie in de gaten’

Het gebied rond de Weg tot de Wetenschap is weer vrijgegeven. Dat zegt de politie tegen DUIC. De rood-witte politielinten bij de verschillende afzettingen in het gebied worden weggehaald. Vanmiddag kwam er een melding binnen van “een verdachte situatie”. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk.

Rond 16.00 uur vrijdagmiddag kreeg de politie de melding binnen. Een woordvoerder van de politie zegt dat specialistische eenheden en onderhandelaars werden opgeroepen. Het zou mogelijk gaan om een man met een vuurwapen op het Utrecht Science Park, zei een agent ter plaatse tegen een verslaggever van DUIC.

Het verkeer mocht er niet langs en op verschillende plekken plaatste de politie afzettingen. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) was ter plaatse. Verder vloog er een politiehelikopter rond.

Panden eerder dicht

Iets voor 18.00 uur gaf de politie het gebied weer vrij. Wel sluiten de panden van de Universiteit Utrecht in het gebied Princetonlaan-Budapestlaan-Leuvenlaan-Sorbonnelaan vandaag eerder. Een woordvoerder van de Universiteit Utrecht geeft aan dat er rond 17.30 uur verzocht is dat de personen die nog in de betreffende panden aanwezig waren wilden vertrekken. Het is nog onduidelijk hoe lang de gebouwen dicht blijven, meldt de woordvoerder aan DUIC.

“Mensen die binnen zijn, worden gevraagd de panden rustig te verlaten”, meldt de politie. “Het OV rijdt weer. De politie is aanwezig om de situatie in de gaten te houden.”