Politie haalt man uit trein op station Utrecht Centraal die dreigde mensen neer te schieten

Agenten hebben een man uit de trein op station Utrecht Centraal gehaald die volgens de politie dreigde mensen neer te schieten. Nadat de man gearresteerd was werd hij gefouilleerd. Er werd geen wapen bij hem gevonden.

De politie heeft niet veel bekendgemaakt over het incident. Wel is duidelijk dat de politie rond 21.20 uur de trein inging om de man aan te houden. De verdachte zou gedreigd hebben mensen neer te schieten. De politie is op zoek naar getuigen.