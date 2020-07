Politie had signalen dat onruststokers met wapens in Utrecht waren: ‘Ernstige wanordelijkheden voorkomen’

De politie kreeg zaterdag signalen dat er onruststokers met wapens in Utrecht zouden lopen. Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten zegt dat door adequaat optreden ‘ernstige wanordelijkheden’ zijn voorkomen.



Op zaterdag wilde de groep ‘Nederland in opstand’ op het Jaarbeursplein in Utrecht demonstreren. Aanvankelijk ging de gemeente ervan uit dat het protest kon plaatsvinden, maar later kwamen er signalen binnen dat relschoppers naar de stad zouden komen. Daarop is besloten de demonstratie te verbieden.

Den Oudsten schrijft dat ook na het verbod nog bleek dat er rekening gehouden moest worden met de komst van een ‘aanzienlijke’ groep die uit was op een confrontatie met de politie. “Deze groep zouden onder meer bestaan uit harde kern supporters van verschillende voetbalclubs.”

Wapens

In de loop van de ochtend bleek volgens de waarnemend burgemeester dat er daadwerkelijk onruststokers in de stad waren, of onderweg waren naar Utrecht. De driehoek (gemeente, openbaar ministerie en politie) hield er daarbij rekening mee dat sommigen wapens bij zich hadden.

“Dat was de reden dat ik op verzoek van de politie heb besloten tot het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. […] Hiermee konden onruststokers uit de stad worden geweerd of een gebiedsverbod opgelegd krijgen.”

Adequaat

Uiteindelijk zijn er over de hele dag vijftien mensen gearresteerd in Utrecht. Den Oudsten zegt dat er door adequaat optreden van de politie ‘ernstige wanordelijkheden’ zijn uitgebleven. “Het is het betreurenswaardig dat door de dreiging van wanordelijkheden het recht om te demonstreren vandaag niet kon worden uitgeoefend.”

De demonstratie van Nederland in opstand is zaterdag toch voor een deel doorgegaan. Het protest begon in Park Oog in Al, maar toen de demonstranten van de politie te horen kregen dat ze daar weg moesten gaan gingen ze lopen. Op de Kanaalstraat ging de menigte uiteindelijk uit elkaar.