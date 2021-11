Politie heeft nog vragen over ongeluk Utrecht waarbij 18-jarige fietser om het leven kwam

Het onderzoeksteam van de politie heeft nog niet precies helder kunnen krijgen hoe het ongeluk op 6 november op de Niels Bohrweg in Utrecht kon gebeuren. Bij het ongeval kwam een 18-jarige vrouw om het leven. Daarom roept de politie getuigen op zich te melden.

De aanrijding blijkt te zijn gebeurd tussen de 18-jarige Utrechtse op de fiets en een klein model vrachtwagen, bestuurd door een 30-jarige man uit Zeist, waarbij de Utrechtse op haar fiets in haar flank werd aangereden door de vrachtwagen.

Na de 112-melding gaan direct een ambulance en politie ter plaatse en de meldkamer roept ook een traumahelikopter op. De ambulance komt als eerste ter plaatse. De ambulanceverpleegkundigen zien dat het letsel van de fietser, een 18-jarige vrouw uit Utrecht, zeer ernstig is en dat zij de komst van een Mobiel Medisch Team niet af kunnen wachten.

Terwijl de politie ter plaats komt, heeft het ambulancepersoneel het slachtoffer al in de ambulance gelegd en zij gaan met spoed naar het ziekenhuis. Ondanks alle medische zorg overlijdt het 18-jarige slachtoffer in de nacht van zaterdag op zondag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Getuigen

Agenten spreken met meerdere getuigen, maar geen van hen heeft de aanrijding daadwerkelijk zien gebeuren, maar zijn zoals de politie het noemt klapgetuigen. Zij hebben de toedracht van de aanrijding niet geheel gezien.

De Forensische Opsporing Verkeer heeft samen met het Opsporingsteam Verkeer op de kruising Maarssenbroeksedijk en Niels Bohrweg in Utrecht onderzoek gedaan naar het ongeval. Om helemaal duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd, wil het onderzoeksteam in contact komen met mensen die het ongeval hebben zien gebeuren.

Aan bedrijven in de omgeving die zijn voorzien van bewakingscamera’s wordt verzocht om te kijken of zij mogelijk beelden hebben waarop de aanrijding is vastgelegd of waarop is te zien dat de fietser of de witte vrachtwagen kort voor 20.10 uur in de richting van de kruising rijden.