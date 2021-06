Politie houdt masturberende man (35) aan op Biltsestraatweg in Utrecht

De politie heeft woensdagmiddag een 35-jarige man aangehouden wegens schennisplegen. De man werd aangehouden op de Biltsestraatweg bij de Voorveldse Polder.

Op het moment van zijn aanhouding zat hij op een bankje ter hoogte van Fort De Bilt te masturberen. Het bankje staat aan een druk fietspad, dus de politie denkt dat mensen mogelijk getuige zijn geweest.

Dinsdag was er in Utrecht ook al een schennispleger actief, toen bij Park Bloeyendael. Er ging een Burgernetbericht uit, maar de man werd niet meer aangetroffen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken. Dat is nu nog niet duidelijk.

Getuigen of anderen die iets bijzonders hebben opgemerkt kunnen zich melden bij de politie, via 0900-8844 of het tipformulier van de politie.