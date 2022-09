Politie houdt na twee jaar verdachte aan voor zware mishandeling op Kanaalstraat in Utrecht

De politie heeft maandagochtend een 24-jarige Utrechter aangehouden in een ruim twee jaar oude mishandelingszaak. De man wordt ervan verdacht dat hij in juni 2020 een 22-jarige man op de Kanaalstraat zwaar heeft mishandeld. Het slachtoffer lag negentien dagen in coma en kan nooit meer werken.

Het slachtoffer, een 22-jarige man, werd twee jaar geleden in de nacht van 13 op 14 juni mishandeld naar aanleiding van een verkeersruzie op de Kanaalstraat. Omstanders bemoeiden zich met de ruzie en rond de twintig mannen doken bij de auto’s op en deelden klappen uit, waarbij het slachtoffer en zijn twee vrienden flink werden toegetakeld.

In de chaotische situatie probeerde iemand de auto van het slachtoffer te stelen, waarop het slachtoffer zich aan de auto vastklampte in een poging dit te voorkomen. Desondanks begon de persoon achter het stuur te rijden. De bestuurder remde vervolgens abrupt, waarbij het slachtoffer gelanceerd werd en met hoge snelheid tegen een fietsenrek aankwam. De bestuurder liet het slachtoffer ernstig gewond achter.

Coma

Het slachtoffer lag negentien dagen in een coma, raakte gedeeltelijk verlamd en blind aan één oog. Volgens de politie zal hij nooit meer kunnen werken. Getuigen wisten destijds van drie daders een signalement te geven. Ook werd in verschillende opsporingsprogramma’s aandacht besteed aan de zaak en werd in juni van dit jaar een reconstructie gedaan van het incident.

De 24-jarige Utrechter die maandag is aangehouden wordt ervan verdacht dat hij de auto van het slachtoffer heeft gestolen en achter het stuur heeft gezeten terwijl het slachtoffer zich aan de auto vastklampte. De recherche sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.