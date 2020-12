Politie houdt nog twee Utrechters aan voor betrokkenheid bij dodelijk ongeval A2

De politie heeft donderdag nog twee mannen aangehouden die in verband worden gebracht met het dodelijke ongeval woensdagavond op de A2 bij Nieuwegein. Bij het ongeluk kwam een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein om het leven. In totaal zijn nu drie verdachten opgepakt.

De twee verdachten die donderdag werden aangehouden zijn een 21-jarige man en een 23-jarige man uit Utrecht. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke ongeval dat woensdagavond rond 22.50 uur gebeurde op de A2. Twee auto’s waren direct bij het ongeval betrokken. In een van de betrokken auto’s zat een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein. Ze was ernstig gewond en overleed ter plaatse.

De inzittenden van een van de auto’s waren gevlucht. De politie kon in de loop van de nacht al een 21-jarige man uit Utrecht aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeval. De politie onderzoekt nog wat zijn precieze rol is geweest. Ook de rol van de twee andere verdachten wordt nog onderzocht.

In een van de auto’s werden jerrycans gevonden. Omdat onduidelijk was of er sprake was van gevaar werd het zekere voor het onzekere genomen en werd de omgeving ruim afgezet voor onderzoek. Later bleek dat de inhoud van de jerrycans relatief ongevaarlijk was. Twee bleken er leeg, in de derde jerrycan bleek een kleine hoeveelheid brandstof te zitten.

Omstander

De politie hield op de plaats van het ongeval ook nog een aanwezige omstander aan. Deze 25-jarige man uit Utrecht weigerde bij de verongelukte auto vandaan te gaan en werd gearresteerd. De politie heeft geen verder informatie over deze arrestatie gegeven maar volgens RTV Utrecht ging het om een persfotograaf die weigerde instructies van de politie op te volgen.