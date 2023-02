Politie houdt op de Potterstraat in Utrecht jongen aan die op politieauto spuugt Foto: Instagram Politie Utrecht Centrum

De politie heeft afgelopen nacht op de Potterstraat in Utrecht een jongen aangehouden voor het spugen op een politieauto. Even daarvoor werd hij samen met andere jongens al in de gaten gehouden door cameratoezicht vanwege baldadig gedrag.