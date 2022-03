Politie houdt rekening met meerdere scenario’s brand Wijnesteinlaan; getuigen gezocht

Gisteravond was er een woningbrand op de Wijnesteinlaan, vlakbij 't Goylaan. De politie is op zoek naar getuigen. Iets verdachts gezien of heb je camerabeelden? Tips? Bel 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of vul ons tipformulier in. Dankjewel! https://t.co/EoCfjRz3EM

— Politie Utrecht (@POL_Utrecht) March 3, 2022