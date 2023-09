Politie houdt snelheidscontrole op Weg der Verenigde Naties in Utrecht: twaalf keer proces-verbaal in dertig minuten

De politie heeft vrijdag een aardige vangst gedaan op de Weg der Verenigde Naties in Utrecht. Agenten konden daar in een tijdsbestek van dertig minuten twaalf keer proces-verbaal uitschrijven voor te hard rijden.

De politie besloot vrijdagochtend een snelheidscontrole te houden op de Weg der Verenigde Naties in het zuidwesten van de stad. Die locatie werd gekozen, omdat er volgens de politie ‘erg vaak te hard gereden wordt’.

Dat dit blijkt te kloppen werd al snel duidelijk. In een tijdsbestek van dertig minuten heeft de politie twaalf keer een proces-verbaal opgemaakt voor een snelheidsovertreding

In drie gevallen werd er harder gereden dan 30 kilometer per uur te hard. Op de weg is een snelheid van 50 kilometer per uur toegestaan.