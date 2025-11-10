Politie houdt tien drugshandelaren aan in regio Utrecht

De politie, de gemeente Utrecht en het Openbaar Ministerie hielden een gezamenlijke actie tegen drugshandelaren. Daarbij hebben zij tien mensen aangehouden. Met de actie willen de organisaties een signaal afgeven dat drugshandel niet loont. Nu de verdachten in beeld zijn bij de gemeente en de wijkagent, kunnen ze bovendien hulp krijgen bij problemen die mogelijk samengaan met de drugshandel.

De aangehouden personen handelden op eigen houtje in drugs. Ze zijn dus geen onderdeel van een grotere organisatie. Ze hadden dus allemaal een eigen klantenkring. De gearresteerden komen uit Utrecht, IJsselstein en Maarssen.

De handelaren kwamen in beeld na tips die binnen waren gekomen via Meld Misdaad Anoniem. Het OM, de politie en de gemeente hebben deze samen onderzocht, waarna vorige week de arrestaties plaatsvonden. Daarbij zijn ook zeven voertuigen, een paar duizend euro contant geld en diverse andere goederen in beslag genomen.

Lik-op-stuk

De verdachten zijn intussen weer vrij. Op 21 november moeten ze zich verantwoorden voor de politierechter. Dat is relatief kort na hun aanhouding. Het snelle proces is mogelijk omdat het gaat om een zogeheten themazitting. De zaken worden daarbij behandeld door politierechters die veel ervaring hebben met soortgelijke misdaad.

“De snelheid zorgt voor duidelijkheid, voor zowel de verdachten als de samenleving”, schrijft de politie. Ze spreken van een lik-op-stukbeleid. Het signaal moet helder zijn: “Als je je bezighoudt met drugshandel, kun je worden gepakt en snel voor de rechter staan.”

Naast het snelle proces dat de politie en het OM regelen, speelt ook de gemeente een rol in de aanpak. Ze heeft de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen voor de verboden activiteiten.

Hulp

Nu de verdachten zijn opgepakt, komen ze ook in beeld bij de gemeente en de wijkagent. Die houden een extra oogje in het zeil wat betreft de drugshandel. Ook kijken ze naar andere problemen die schuilgaan achter het criminele gedrag, zoals verslaving, schulden, gebrek aan woonruimte of het ontbreken van een sociaal netwerk. De gemeente kan daarbij hulp bieden.

Daarnaast wordt naar de omgeving van de verdachten gekeken. Als de drugshandelaar een ouder blijkt te zijn, krijgt het gezin in zijn geheel extra aandacht. Dit in de hoop te voorkomen dat kinderen hetzelfde pad als hun ouders gaan bewandelen.