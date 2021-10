Politie houdt twee verdachten aan in trein op station Vaartsche Rijn na meldingen over mogelijk vuurwapen

Op station Vaartsche Rijn in Utrecht zijn donderdagmiddag twee verdachten aangehouden. De politie kwam af op meerdere meldingen van getuigen dat er mogelijk iemand met een vuurwapen in de trein richting Utrecht Centraal zat.

De trein werd op het station stilgezet en er was veel politie aanwezig. Volgens de politie bleek uiteindelijk dat het ging om een nepvuurwapen. De politie meldde in eerste instantie dat de verdachten tussen de 18 en 20 jaar oud zijn, maar later kwam naar buiten dat het gaat om twee jongens van 16 jaar.

Zojuist ontving de politie een melding van een verdachte situatie in een trein richting #UtrechtCS waarbij sprake zou zijn van een vuurwapen. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Onderzoek moet nog uitwijzen of er sprake is van een wapen en de betrokkenheid van de verdachten. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) October 14, 2021

Het perron werd afgesloten, maar kon al snel weer vrij worden gegeven. Vanwege de politie-inzet is het treinverkeer op verschillende trajecten ontregeld. Tussen Utrecht Centraal, Driebergen-Zeist, Arnhem, tussen Utrecht Centraal, Houten, Tiel en tussen Utrecht Centraal, Houten en ’s-Hertogenbosch heeft het treinverkeer last van verstoringen. Volgens de NS moeten de treinen rond 16.45 uur weer rijden volgens de dienstregeling.