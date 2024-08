Politie in omgeving van station Utrecht Centraal op zoek naar ontsnapte tbs’er Archiefbeeld

Een persoon die in behandeling is bij de Van der Hoeven Kliniek is dinsdagmiddag in de omgeving van station Utrecht Centraal ontkomen aan zijn begeleiders. De politie is nu op zoek naar deze voortvluchtige. Rond 12.15 uur werd via Burgernet een melding verzonden waarin Utrechters werden gevraagd uit te kijken naar de persoon. Het gaat om een 35-jarige man met een donkere huidskleur en lang haar. Hij draagt een zwart shirt, een korte spijkerbroek, grijze sportschoenen en mogelijk een zonnebril. Mensen die de man zien worden verzocht hem niet zelf te benaderen, maar het noodnummer 112 te bellen. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

