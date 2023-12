Politie in Utrecht treedt op tegen kanarie in etalage kapperszaak Amsterdamsestraatweg

De politie in Utrecht is tweemaal langs geweest bij kapsalon Memet op de Amsterdamsestraatweg omdat er een kanarie in een vogelkooi in etalage hangt. Dit is volgens de politie niet toegestaan. Als eigenaar Memet de kanarie niet verwijdert moet hij voor de rechter komen. Voor hem is het een klap in het gezicht, hij heeft de kapperszaak al tientallen jaren en hij heeft altijd een vogeltje gehad.

Kanarie Piet is al jaren te vinden in een vogelkooi in de kapperszaak van Memet. En voordat Piet er was waren er andere vogels. Memet is een liefhebber: “En veel van mijn klanten vinden het ook hartstikke leuk. Ze waarderen het vrolijke gefluit en de levendige aanwezigheid van Piet die de sfeer in de salon goed doet.”

Alleen stond vorige maand ineens de politie op de stoep, en deze week wederom. Volgens de politie mag de kanarie op basis van de Wet Dieren niet bij het raam van de zaak in een kooi zitten. Een woordvoerder van politie Utrecht laat weten dat als er zoiets geconstateerd wordt, ze ook wel moeten optreden.

Voor Memet voelt het als een klap in het gezicht. Hij zegt juist een vogelliefhebber te zijn, en zijn hele leven al vogels te hebben. Hij heeft al bijna veertig jaar de kapperszaak aan de Amsterdamsestraatweg. Vaste klanten van Kapsalon Memet hebben ook hun ongenoegen geuit over het feit dat de vogel nu uit het zicht is verdwenen. “Als de vogel achterin de zaak moet zitten, fluit hij ook veel minder vrolijk.”

De politie heeft foto’s gemaakt van de vogel en heeft laten weten dat hij eventueel voor de rechter moet komen als de vogelkooi voor het raam blijft hangen.