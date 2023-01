Politie in Utrecht vindt 12-jarige jongen in Leidsche Rijn; identiteit inmiddels bekend

De politie in Utrecht probeerde donderdag de identiteit van een 12-jarige jongen te achterhalen. Kort nadat de politie de hulp van het publiek inschakelde, kwam het bericht dat de identiteit van de jongen bekend is.



De 12-jarige jongen werd aangetroffen op de Akkrumerraklaan in Leidsche Rijn. Even was onduidelijk wie de jongen was, waarop de politie via Burgernet mensen die meer wisten opriep om 112 te bellen. Kort na het uitgaan van het Burgernetbericht meldde de politie dat de identiteit van de jongen bekend was.