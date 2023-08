Politie in Utrecht waarschuwt voor telefoontjes van nepagenten

De politie in Utrecht Leidsche Rijn waarschuwt voor nepagenten die in de wijk actief zijn. De politie heeft de afgelopen tijd meerdere meldingen gekregen van bewoners die gebeld werden door iemand die zich voordeed als politieagent. Het gaat mogelijk om inbrekers die informatie over de inboedel proberen te achterhalen.

De politie waarschuwt wijkbewoners voor deze telefoontjes via hun Instagramkanaal. De zogenaamde politieagenten die bellen zouden vragen stellen over waardevolle bezittingen in het huis. De politie benadrukt echter dat zij nooit naar dit soort gegevens zouden vragen via de telefoon, maar dat het waarschijnlijk inbrekers zijn die op deze manier willen weten wat er te halen valt.

De politie laat weten dat als mensen twijfelen of ze met iemand van de politie spreken of niet, ze het beste terug kunnen bellen en naar desbetreffende collega kunnen vragen. De verbinding verbreken en hiervan een melding maken kan natuurlijk ook.