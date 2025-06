Politie in Utrecht zette vorig jaar zeven keer drones in tijdens demonstraties

De politie in Utrecht heeft in 2024 zeven keer drones ingezet tijdens demonstraties om de deelnemers in de gaten te houden. Dit jaar is dat tot op heden vier keer geweest. Dat laat de gemeente weten op schriftelijke vragen van verschillende partijen in de gemeenteraad.

De partijen vroegen aandacht voor het recht op anonieme deelname aan demonstraties. Ook het college van B&W meent dat het uitgangspunt is dat iedereen anoniem moet kunnen demonstreren.

Wel kan het dus zo zijn dat er videobeelden worden gemaakt door de politie tijdens demonstraties. Dat gebeurt ook met drones. Vorig jaar gebeurde dit zeven keer en dit jaar tot nu toe vier keer.

De camera’s worden niet primair gebruikt om individuele demonstranten in de gaten te houden. Het college zegt: “Als camera’s worden ingezet is dat omdat rekening wordt gehouden met veiligheidsrisico’s en is dit altijd met als primair doel de bescherming van de demonstratie zelf. Het gaat dan om inzet ten behoeve van crowd management.” In enkele gevallen worden camera’s ingezet als onderdeel van een maatregelenpakket om demonstranten te beschermen tegen mogelijke agressie van buitenaf.

De gemeente geeft ook aan dat de politie van Utrecht geen gebruikmaakt van camera’s met gezichtsherkenningstechnologie bij demonstraties.