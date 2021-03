Grote zoekactie in Utrecht naar vermiste dementerende man

De politie is in Utrecht een zoektocht gestart naar een vermiste, dementerende man. De 87-jarige man met de naam Theo is sinds woensdagochtend vermist. Woensdagavond zijn tientallen vrijwilligers van onder meer het Veteranen Search Team op zoek naar de man.



De man vertrok rond 9.00 uur vanaf zijn huisadres en is sindsdien niet meer gezien. De politie zoekt naar hem in de omgeving van de Zandweg in De Meern.

Woensdagmiddag is ook een politiehelikopter ingezet bij de zoektocht. In de loop van de avond zijn tientallen vrijwilligers samengekomen, waaronder van het Veteranen Search Team, om te zoeken naar de vermiste man.



De vermiste man heeft een witte huidskleur en droeg op het moment dat hij zijn huis verliet een bruine jas, blauwe spijkerbroek en een geruit overhemd.

De politie vraagt mensen die de man zien om hem aan te spreken en vervolgens 112 te bellen. Er is een burgernetbericht verspreid met het signalement van de man.