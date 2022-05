Politie in Utrecht Zuid heeft handen vol aan rijders op illegale crossmotoren

Agenten in Utrecht Zuid hebben opnieuw een crossmotor van de weg gehaald. De bestuurder was volgens de politie ook niet in het bezit van een rijbewijs.

De crossmotorrijder heeft meerdere processen-verbaal gekregen voor de overtredingen. De motor is door de politie in beslag genomen.

Het is niet de eerste crossmotor die de politie in Utrecht Zuid inneemt. In de afgelopen weken moesten agenten al meerdere keren optreden tegen bestuurders van de luidruchtige motoren. De politie benadrukt opnieuw dat het strafbaar is om met deze voertuigen op de openbare weg te rijden.

Bewoners in de wijk hebben volgens eerdere berichten veel last van de crossmotoren. Ook dat merkt de politie. “Wij krijgen de laatste tijd veel meldingen over deze crossmotoren”, schrijft de politie in een bericht op Facebook.