Politie krijgt al vijf waardevolle tips over cold case Sjaak Gerwig

De politie in Utrecht heeft al vijf waardevolle tips binnengekregen over de cold case Sjaak Gerwig. De 18-jarige Utrechter werd in 1995 bruut om het leven gebracht. De zaak is tot op heden niet opgelost. Sinds gisteren is er weer volop aandacht voor de cold case.

Naar aanleiding van nieuwe specifieke informatie heeft de politie de zaak recent heropend. Om de cold case weer in de schijnwerpers te krijgen is er een opsporingsbijlage toegevoegd aan de DUIC krant en is er ook bij andere media ruim aandacht voor de zaak. Sinds gisteren zijn er dan ook vijf waardevolle tips binnengekomen bij de politie.

Waar draait de zaak ook alweer om?

Sjaak Gerwig, ook wel bekend als Sjakie, raakte op 29 maart 1995 vermist. Hij vierde die avond thuis in Rivierenwijk de verjaardag van zijn zus en keek een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Er werd gespeeld tegen Malta en Oranje won de wedstrijd met 4-0. Gerwig ging na de wedstrijd lopend naar zijn vriendin in de Baarsstraat in Utrecht, maar kwam niet meer terug.

Een paar dagen later, op 2 april, werd het lichaam van Gerwig gevonden in het water langs de Laagravenseweg in Nieuwegein. Volgens de politie was Gerwig meerdere malen op het hoofd geslagen met een zwaar voorwerp. Hij overleed aan de klappen en werd in het water gegooid. Daar lag hij een paar dagen voordat hij gevonden werd. De zaak is tot op heden niet opgelost.

De politie laat weten dat tips welkom zijn via de opsporingstiplijn 0800-6070. Als tipgevers willen dat hun identiteit wordt afgeschermd in het onderzoek, kan ook contact worden gezocht met het Team Nationale Inlichtingen via nummer: 088 – 661 77 34. Meer informatie is te vinden op politie.nl/sjaakgerwig.