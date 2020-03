Politie krijgt melding over grote groep voetballende jongeren en grijpt de megafoon

De politie in Utrecht heeft tientallen jongeren een waarschuwing gegeven en gewezen op hun verantwoordelijkheid. De jongeren van 12 tot 18 jaar waren aan het voetballen.

De politie schrijft op Instagram dat ze een melding kregen dat ruim 70 jongeren aan het voetballen waren op een afgesloten voetbalveld.

“Bij het voetbalveld zagen wij dat de jongeren (van 12 tot 18 jaar) bij elkaar zaten en aan het voetballen waren. Hun middels de megafoon van het voetbalveld afgeroepen en gewezen op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het coronavirus.”

De jongeren hebben een waarschuwing gekregen voor het zich bevinden op afgesloten terrein.

Maatregelen volgen

De overheid stuurde zondagochtend al een NL-Alert waarin wordt opgeroepen de instructies omtrent de coronamaatregelen op te volgen. Vooral zaterdag bleek dat niet iedereen zich daaraan hield.

In bijvoorbeeld het Máximapark in Leidsche Rijn of op de markt op het Vredenburg kwamen grote groepen mensen samen. Veel mensen laten via sociale media weten dat ze zich hieraan ergeren en roepen anderen op verantwoordelijk te nemen.

1,5 meter afstand

De politie heeft zondag een tekstkar bij het Máximapark geplaatst waarop staat dat mensen gepast afstand van elkaar moeten houden.

In de NL-Alert-melding staat onder andere het volgende: “Volg instructies Rijksoverheid op: houd 1,5 meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona.”