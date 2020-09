Politie krijgt zeker acht meldingen van bedreiging gelinkt aan blokkades Kanaalweg

De gemeente en de politie hebben tientallen meldingen gehad die te maken hebben met de blokkades van de Kanaalweg. Zeker acht van die meldingen zijn van mensen die zich bedreigd voelen.

Deze zomer kregen GroenLinks en D66 signalen dat bewoners van de Kanaalweg vaak het einde van de straat afsluiten voor voorbijgangers. Ze zouden op eigen initiatief versperringen neerzetten of afzetlinten gebruiken.

De gemeente erkende dat probleem en heeft regelmatig blokkades verwijderd en voorwerpen inbeslaggenomen.

Meldingen

D66 en Student & Starter vroegen de burgemeester donderdag opnieuw naar de situatie. De burgemeester zegt dat het probleem het college zorgen baart. Bij de gemeente kwamen in 2019 drie meldingen binnen, terwijl dat er in 2020 tot nu toe al 34 zijn.

De politie ontving afgelopen drie maanden minimaal vijftien meldingen, waarvan acht voor bedreiging en het afzetten van de weg en zeven voor alleen het afzetten van de weg. Volgens de burgemeester zijn de melders bang om aangifte te doen.

Alert

Burgemeester Den Oudsten zei dat het college alert blijft. “Er wordt frequent gesurveilleerd en eventueel handhavend opgetreden”, zei hij. Ook is er een ‘voornemen tot last onder dwangsom’ naar de bewoners verstuurd. Dat houdt in dat ze het risico lopen een boete te krijgen als ze de weg blijven blokkeren.