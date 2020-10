Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding op Utrechtse Adriaan van Bergenstraat

Bij een aanhouding op de Adriaan van Bergenstraat in Utrecht heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde op donderdagavond rond 20.30 uur.

De politie gaat op de avond van 15 oktober op een melding af in de Adriaan van Bergenstraat. Daar zou een man iemand hebben bedreigd met een wapen. Bij het aanhouden van de verdachte persoon, lost de politie een waarschuwingsschot om ongeveer 20.30 uur. Niemand raakt gewond bij de aanhouding.

De politie laat via Twitter weten dat de man vastzit en dat de zaak rondom de gemelde bedreiging wordt onderzocht.

