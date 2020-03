Politie lost waarschuwingsschot op ‘t Goylaan; Drie verdachten aangehouden

De politie heeft zondagmiddag op ‘t Goylaan in Utrecht een waarschuwingsschot gelost na een verdachte situatie.

Agenten hebben na het waarschuwingsschot drie verdachten aangehouden.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Op foto’s is te zien dat de auto waarin de verdachten zaten is meegenomen door een bergingsbedrijf.