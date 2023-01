Politie meldt ‘verdachte situatie’ op station Utrecht Centraal

Vanwege een verdachte situatie is er momenteel extra politie aanwezig op station Utrecht Centraal. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is.

De politie meldde om 14.10 uur op Twitter dat er extra politie naar het station is gegaan vanwege de melding. Op het station lopen politieagenten met kogelwerende vesten.

De politie zegt meer informatie te delen als er meer bekend is.

Naar aanleiding van een melding van een mogelijk verdachte situatie is er extra politie aanwezig op station #Utrechtcentraal. Als er meer bekend is, zullen we dat delen. — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) January 11, 2023

Later meer.