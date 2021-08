Politie met spoed op zoek naar getuigen van een ongeval op de Marnixlaan in Utrecht

De politie zegt met spoed op zoek te zijn naar getuigen van een ongeval dat vrijdagmiddag plaatsvond op de Marnixlaan in Utrecht. Bij het ongeluk was een voertuig met Duitse kentekenplaten betrokken.

Het incident gebeurde vrijdag omstreeks 13.30 uur op de Marnixlaan vlakbij de Van Hoornekade. Wat is er precies is gebeurd is niet bekend. Wel is duidelijk dat de politie graag snel in contact komt met mensen die het ongeval hebben gezien of het betrokken voertuig eerder hebben zien rijden.

“De politie is op zoek naar getuigen die het voertuig, dat op de afbeeldingen te zien is, heeft zien rijden of getuige is geweest van het uiteindelijke ongeval op de Marnixlaan in Utrecht”, laat de politie weten.

Het gaat om een witte Volkswagen Golf met Duitse kentekenplaten. “Kunt u ons meer vertellen over de toedracht van dit ongeval of over het rijgedrag van de bestuurder van dit voertuig? […] Ook als u twijfelt of uw info nuttig kan zijn, kunt u altijd voor de zekerheid bellen”, aldus de politie.