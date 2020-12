Politie met ‘spoed’ op zoek naar vermist 16-jarige meisje; mogelijk gezien in Utrecht

De politie zegt met ‘spoed’ op zoek te zijn naar de 16-jarige vermiste Marit de Vries uit Nijmegen. Het meisje is mogelijk nog gezien in Utrecht.

Marit is sinds zaterdagmiddag 12.00 uur vermist. Ze is volgens de politie in ‘zorgwekkende toestand’ vanuit Nijmegen vertrokken. De bestemming is onbekend.

Op Twitter zegt de politie dat ze gezien zou kunnen zijn in de omgeving van Utrecht. Ook Eindhoven is een plek waar het meisje mogelijk na haar vermissing is geweest.

Ze droeg zaterdag een strakke spijkerbroek, een winterjas, schoenen met witte zolen en tijgerprint op de hak en een bruingroene handtas. Ze is 1,68 meter lang, heeft blond haar, blauwe ogen en draagt mogelijk oorbellen.