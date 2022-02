Politie neemt auto in beslag die mogelijk betrokken was bij dodelijk ongeval ‘t Goyplein in Utrecht

De politie heeft zondagochtend een voertuig in beslag genomen dat mogelijk betrokken was bij het dodelijke ongeval op ‘t Goyplein op 1 januari 2020. De automobilist die bij het ongeluk betrokken was, stopte destijds niet en sindsdien wordt gezocht naar de bestuurder.

De 47-jarige Natascha was in de vroege ochtend van 1 januari 2020 op weg naar huis na een nachtdienst bij Lister in Hoograven. Op bewakingsbeelden was te zien dat ze op haar scooter stapte en richting de rotonde op ’t Goyplein reed.

Op dat moment kwam een automobilist met hoge snelheid uit de afrit van de Waterlinieweg. Zonder te remmen nam de bestuurder de rotonde. Uit camerabeelden bleek dat de auto en Natascha elkaar kruisten, waardoor zij hard op het asfalt terechtkwam. De automobilist remde niet en reed door.

Natascha had na het ongeluk achttien dagen in coma op de intensive care gelegen, waar ze later is overleden aan haar verwondingen. Uit onderzoek van de politie bleek dat de automobilist 140 kilometer per uur moet hebben gereden.

Opsporing Verzocht

Sinds het ongeluk op Nieuwjaarsdag heeft de politie geprobeerd te achterhalen wie de automobilist was. Zo is het onderwerp onder meer voorbijgekomen bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Nu meldt de politie dat er zondag een voertuig in beslag is genomen dat mogelijk betrokken was bij het ongeval. “Na een jarenlang en intensief onderzoek hebben wij vanmorgen een voertuig in beslag genomen dat mogelijk betrokken was bij een ongeval aan ‘Goyplein op Nieuwjaarsdag 2020.”

Het forensisch team van de politie doet nu verder onderzoek naar deze auto. Het onderzoek naar de bestuurder die betrokken was bij het ongeluk is ook nog in volle gang. Er zijn vooralsnog geen personen aangehouden.